Gratta e vinci da incubo la prudenza non è mai troppa

(Di lunedì 12 agosto 2024), si fa presto a sognare di diventare ricchi con la lotteria istantanea: il rischio che accada è dietro l’angolo. Nel 2021 gli era parso di toccare il cielo con un dito.ta la patina argentata del suo biglietto della lotteria istantanea, aveva scoperto di aver vinto il premio massimo, pari a 5 milioni di euro. L’imprenditore piemontese non poteva ancora sapere, però, che sarebbe ben presto iniziato un vero e proprio. Nel 2021, una grossata è stata registrata in Piemonte (Instagram) – Ilveggente.itNel giro di pochi mesi, il giocatore in questione ne ha passate di cotte e di crude. Ha subito due rapine in breve tempo, in maniera peraltro inspiegabile, avendo lui scelto la strada dell’anonimato. Nessuno, almeno in teoria, aveva idea di chi fosse il fortunato torinesetore di quei 5 milioni.