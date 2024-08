Gb Francia e Germania a Teheran non attacchi Israele

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Regno Unito,hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui ammoniscono l'Iran a non attaccare, invitandolo ad evitare di far precipitare la regione in una guerra totale e hanno avvertito: "si assumerà la responsabilità". Lo riportano i media israeliani. "Siamo profondamente preoccupati per l'acuirsi delle tensioni nella regione e uniti nell'impegno per la de-escalation", si legge nella dichiarazione: "Invitiamo l'Iran e alleati ad astenersi dache farebbero salire le tensioni mettendo a repentaglio l'opportunità di un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi".