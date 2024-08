Ahi brucia Anna Tatangelo incidente sul palco E dietro le quinte fa vedere come sta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 agosto 2024), un nome che è stato spesso tirato in ballo in queste settimane. Intanto perché sarebbe tornata single (e lui secondo il gossip avrebbe già voltato pagina). Dopo la tormentata la relazione con Livio Cori, la cantante ex storica di Gigi D’Alessio aveva ritrovato la felicità con il modello Mattia Narducci, 10 anni più giovane, ma sarebbe già finita dopo circa un anno di relazione. I due sarebbero giunti al capolinea senza un annuncio ufficiale, anche se alcuni indizi social seminati già a fine giugno scorso parlano chiaro.ha infatti smesso di seguirlo e, da ancora prima, di pubblicare storie e foto con lui su Instagram. E a quel punto il suo profilo è tornato nuovamente a essere dedicato al figlio Andrea, avuto con Gigi D’Alessio, centro della sua quotidianità, e al suo lavoro. Leggi anche: “Devo dirvi di papà”.