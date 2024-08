Winona Ryder | Nostra Signora del cinema anni Novanta

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 11 agosto 2024) Da Sirene a Ragazze Interrotte, da Giovani, carini e disoccupati a Stranger Things. L'attrice è icona assoluta di una generazione e di un sentimento: la nostalgia. E ora torna sul grande schermo in Beetlejuice Beetlejuice, sequel del cult di Tim Burton che vedremo fuori concorso a Venezia 81. Ammettetelo. Chiunque, almeno una volta nella vita, ha sognato di essere (o sposare). Emblema assoluto deldegli, America's sweetheart, icona di stile. Per sempre grati ai fratelli Duffer per averla strappata ad un destino di ruoli secondari o film minori nei quali era stata incastrata dopo Il cigno nero e riportata al centro della scena in Stranger Things. Ora la ritroviamo in Beetlejuice Beetlejuice, sequel del cult di Tim Burton che vedremo fuori concorso a Venezia 81, in cui riprende il ruolo di Lydia Deetz.