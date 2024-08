Travolto in bicicletta Ciclista di 52 anni muore in ospedale È caccia al pirata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 agosto 2024) Pedalata fatale per undi 52residente a Parabiago, che l’altro ieri, qualche minuto prima delle venti, è statoda un’automobile, fuggita subito dopo l’impatto dal luogo dell’incidente. La vittima, Fabio Ravasio, grande appassionato di corsa e tennis, di cui era stato in passato anche giudice di linea, era sposato e aveva due figli piccoli. L’incidente che gli ha tolto la vita è avvenuto nel giro di pochi secondi: ilstava percorrendo la provinciale 149 quando, per cause ancora da determinare, è stato investito da una vettura che transitava in quel momento e che lo ha scaraventato a terra.