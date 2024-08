Parigi 2024 la moglie di Tamberi | Hai una forza mai vista prima orgogliosa di te

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024) I Giochi disono stati travagliati per Gianmarco, vittima di una colica renale la nottedella finale di salto in alto. L’azzurro, oro a Tokyo 2020, ha concluso in undicesima posizione, lasciandosi poi andare al pianto. Il giorno dopo la gara, laChiara Bontempi dedica al marito un messaggio su Instagram, poi repostato da ‘Gimbo’: “In pochi sanno tutto quello che hai fatto per arrivare fino a qui, per arrivare a quella gara – scrive Bontempi -.Probabilmente solo noi o forse solamente tu. Fino a pochi giorni fa sembrava tutto andar bene e poi Un problema dopo l’altro, come se il destino non volesse proprio farti scendere in quella pedana. Ieri una giornata logorante, mi hai chiamata al mattino e non ci volevo credere. Calcolo renale la nottedella finale olimpica.