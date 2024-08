Parigi 2024 Campagna | Questa squadra poteva vincere Protesta sacrosanta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024) “Il settimo posto non ci piace, non è la finale che avremmo voluto disputare. A chi mi avesse detto alla vigilia che avremmo chiuso al settimo posto avrei dato del matto. Abbiamo unaunita, forte, forse la più forte che abbia mai allenato. Abbiamo giocatori esperti, di valore, tre ventenni che hanno fatto cose straordinarie e un portiere di appena 25 anni con una grande carriera davanti. La strada è tracciata:adesso e farà bene a Los Angeles“. Così il ct del Settebello, Sandro, dopo il settimo posto ottenuto a, in un percorso segnato irrimediabilmente dal ben noto scandalo arbitrale nella partita contro l’Ungheria, a cui laha risposto con unacivile nella partita contro la Spagna, comportamento non piaciuto al presidente del Coni Giovanni Malagò.