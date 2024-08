La destra all’attacco dello sport | Zaia potrebbe sostituire Malagò al Coni Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 11 agosto 2024) Il mandato di Giovannicome presidente delterminerà il 30 maggio 2025 e, secondo quanto riportato da, in politica stanno spingendo per la nomina di Luca, presidente del Veneto. LaalIl quotidiano scrive in merito: Il, la Federcalcio, la Federazione nuoto, persino la guida della redazioneiva della Rai: lo, nell’estate olimpica, è diventato terreno di conquista del centro. All’orizzonte ci sono, nel 2025, le elezioni per la presidenza del: e lì può spuntare fuori Luca. Il mandato di Giovanniscade il 30 maggio 2025, tutti sanno che vorrebbe una proroga, ma il ministro Abodi non è entusiasta. Aessere prospettata un’altra sfida, magari la Federcalcio.