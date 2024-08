Gesesa-Ponte irregolarità nell’erogazione per un guasto improvviso

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 11 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di. Comunichiamo che a causa di unall’impianto elettrico del serbatoio Ripa, si potranno verificareidrica, quali bassa pressione o mancanza d’acqua, nelle seguenti zone: Madonnelle, zona Monte, Parte Di via San benedetto, via Canale, via Puglia, Parte via Venditti, via Candela e traverse correlate.I nostri tecnici sono a lavoro. Seguiranno aggiornamenti. L'articoloper unproviene da Anteprima24.it.