Sospesi i dazi Usa Trump | In arrivo altre grandi giornate | Volano Piazza Affari e le Borse europee | Von der Leyen | Bene pausa Ue resta impegnata nei negoziati

dazi vengono aumentati al 125%. Scatta la risposta cinese. Anche Messico e Canada esclusi dalla "tregua" Tgcom24.mediaset.it - Sospesi i dazi Usa, Trump: "In arrivo altre grandi giornate" | Volano Piazza Affari e le Borse europee | Von der Leyen: "Bene pausa, Ue resta impegnata nei negoziati" Leggi su Tgcom24.mediaset.it Guerra commerciale aperta con Pechino, a cui ivengono aumentati al 125%. Scatta la risposta cinese. Anche Messico e Canada esclusi dalla "tregua"

Trump congela i "dazi reciproci" per 90 giorni, ma per la Cina aumentano al 125% - Tajani: la decisione di Trump è un segnale positivo, rafforzeremo export. Trump: “Pausa 90 giorni su dazi reciproci”. Tariffe a Cina al 125%. Vola Wall Street. Dazi sospesi per 90 giorni ma non per la Cina che è tartassata al 125%, qual è il vero obiettivo di Trump. Cina, in vigore i dazi contro gli Usa ma rimangono all’84%. Lutnick: i dazi su acciaio, alluminio e auto restano. Colloqui tra Pechino e l’Ue. Dazi, le ultime notizie in diretta | Trump sospende i dazi: pausa di 90 giorni per le tariffe reciproche. Solo alla Cina il 125%, ma poi dice: «Xi un amico». Rimbalzano le Borse: vola Wall Street. Intanto sono entrati in vigore i dazi della Cina in risposta agli Stati Uniti. Ne parlano su altre fonti

Dazi, da Trump stop di 90 giorni: cosa gli ha fatto cambiare idea? - Colpo di scena sui dazi, dopo che il presidente americano ha dichiarato la tregua immediata per 90 giorni sulle tariffe reciproche, aumentando però al 125% quelle contro la Cina ( GLI AGGIORNAMENTI ... (tg24.sky.it)

Trump sospende i dazi per 3 mesi, ma è guerra alla Cina - Con una mossa a sorpresa che appare un vero e proprio dietrofront, Donald Trump ha annunciato su Truth che sospende immediatamente per tre mesi, nel giorno della loro entrata in vigore, i dazi ... (ansa.it)

Da "baciatemi il cu**" allo stop ai dazi: perché Trump ha cambiato idea e cosa succede adesso - Il presidente americano ha fatto una netta inversione di rotta. I motivi e le persone che lo hanno convinto e le conseguenze a livello internazionale ... (today.it)