Trump, che ha sospeso per tre mesi i dazi reciproci. La portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Mao Ning: "Siamo cinesi, non abbiamo paura delle provocazioni" Ilgiornale.it - Von der Leyen: "Bene la pausa dei dazi". Trump non fa sconti alla Cina che replica: "Non cederemo" Leggi su Ilgiornale.it La presidente della Commissione Europea accoglie positivamente l'annuncio del presidente degli Stati Uniti d'America Donald, che ha sospeso per tre mesi ireciproci. La portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Mao Ning: "Siamo cinesi, non abbiamo paura delle provocazioni"

