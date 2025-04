Gli stivali texani sono uno dei pezzi chiave attorno ai quali costruire il look nella Primavera 2025

nella Primavera 2025 gli stivali texani diventano protagonisti. Fuor di rodeo, i camperos si trasformano nel pezzo chiave attorno cui costruire audaci look originali. Ecco cinque outfit di tendenza a cui ispirarsi.Con il completoUn tocco western su un grande classico. La chiave è scegliere un tailleur giacca/pantalone dal taglio rilassato. Leggi anche › 5 modi ricercati per abbinare gli stivali cowboy (senza sembrare uscite da un rodeo) Con la gonna lungaUn equilibrio perfetto. L’abbinamento più furbo: una gonna lunga, plissé o con spacco, che sfiora le caviglie e lascia intravedere la punta affusolata.Con i jeans all’internoCamperos e jeans? Il trucco sta tutto nello styling e nella scelta del modello. Iodonna.it - Gli stivali texani sono uno dei pezzi chiave attorno ai quali costruire il look nella Primavera 2025 Leggi su Iodonna.it glidiventano protagonisti. Fuor di rodeo, i camperos si trasformano nel pezzocuiaudacioriginali. Ecco cinque outfit di tendenza a cui ispirarsi.Con il completoUn tocco western su un grande classico. Laè scegliere un tailleur giacca/pantalone dal taglio rilassato. Leggi anche › 5 modi ricercati per abbinare glicowboy (senza sembrare uscite da un rodeo) Con la gonna lungaUn equilibrio perfetto. L’abbinamento più furbo: una gonna lunga, plissé o con spacco, che sfiora le caviglie e lascia intravedere la punta affusolata.Con i jeans all’internoCamperos e jeans? Il trucco sta tutto nello styling escelta del modello.

