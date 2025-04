Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, senza Di Lorenzo tocca a Mazzocchi: il “tifoso in campo” pronto a tenere alta la bandiera azzurra”

: “Di: il “inla”">Parlare di insostituibili sembra quasi un’eresia nel calcio moderno, eppure ci sono eccezioni che confermano la regola. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla, Giovanni Diè uno di quei calciatori impossibili da rimpiazzare, tanto per il suo valore tecnico quanto per la sua importanza nello spogliatoio del. Capitano, leader e uomo ovunque, l’unico a non aver sto nemmeno un minuto di campionato fino ad ora. Fino a lunedì.Contro l’Empoli, infatti, Disarà costretto a fermarsi per squalifica, lasciando Antonio Conte alle prese con la sua prima vera emergenza sulla fascia destra. Una perdita pesante non solo per il carisma del capitano, ma anche per la sua duttilità in: terzino, centrale nella difesa a cinque, mezzala aggiunta nelle fasi offensive.