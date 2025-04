Regione Lazio a New York Rocca Occasione di scambio e crescita

York (ITALPRESS) – “È andata molto bene, è stata una bellissima Occasione di scambio e crescita, un’opportunità per lenostre imprese e start-up”. Lo ha detto all’Italpress il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in Occasione dellamissione a New York, organizzata nell’ambito del programma che ha visto il Lazio come “Regione d’Onore” dellaNational Italian American Foundation (NIAF) per il 2025.xo9/mgg/mca2 (video e intervista di Stefano Vaccara)Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Regione Lazio a New York, Rocca “Occasione di scambio e crescita” Leggi su Unlimitednews.it NEW(ITALPRESS) – “È andata molto bene, è stata una bellissimadi, un’opportunità per lenostre imprese e start-up”. Lo ha detto all’Italpress il presidente della, Francesco, indellamissione a New, organizzata nell’ambito del programma che ha visto ilcome “d’Onore” dellaNational Italian American Foundation (NIAF) per il 2025.xo9/mgg/mca2 (video e intervista di Stefano Vaccara)Unlimited News - Notizie dal mondo

Regione Lazio a New York, Rocca “Occasione di scambio e crescita”. Regione Lazio a New York, Rocca "Occasione di scambio e crescita". REGIONE LAZIO A NEW YORK, ROCCA: "UNA GIORNATA INTENSA DI INCONTRI CON IMPRESE". Regione Lazio a New York. Un'occasione per le imprese. REGIONE LAZIO A NEW YORK: PARTENARIATI, INNOVAZIONE E NUOVE OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE. Il Lazio a New York tra innovazione e imprese. Ne parlano su altre fonti

La Regione Lazio a New York, delegazione guidata dal presidente Rocca - Roma, 9 apr. (askanews) – Si è conclusa la prima delle tre giornate della missione della Regione Lazio a New York, guidata dal presidente Rocca. La delegazione, insieme con oltre 60 aziende e start up ... (askanews.it)

Il Lazio guarda a New York: al via la missione istituzionale guidata dal presidente Rocca - La Regione Lazio lancia una missione a New York per promuovere innovazione, attrarre investimenti e rafforzare i legami internazionali. Protagoniste startup, PMI e aziende di eccellenza ... (latinaquotidiano.it)

La Regione Lazio a New York: partenariati strategici, innovazione e possibilità di sviluppo per le imprese laziali - Da domani la missione nella Grande Mela con aziende e startup del territorio, nell'ambito del programma che vede il Lazio “Regione d'Onore Niaf 2025” ... (tunews24.it)