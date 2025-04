Calciomercato.it - Calafiori, ritorno immediato in Serie A: dipende da altri due calciatori

Il difensore dell’Arsenal torna nel mirino dellaA dopo la prima stagione in Premier League: la situazione del centrale azzurroLa Juventus si prepara al rush finale del campionato, in verità già cominciato con lo scontro diretto all’Olimpico pareggiato 1-1 con la Roma. È stato il primo match fondamentale per la squadra di Tudor, che dovrà fare di tutto per centrare il quarto posto per la Champions, con la possibilità ora anche di sognare il terzo vista la discesa dell’Atalanta. E la prossima giornata può essere super favorevole: i bianconeri ospiteranno il Lecce in casa sabato sera e contemporaneamente le due squadre che li precedono, Atalanta e Bologna, si sfideranno. Turno sulla carta migliore non potrebbe esistere. Ma i tre punti vanno conquistati, sudati contro una squadra che è in un pessimo momento di forma e per questo deve dare tutto per salvarsi.