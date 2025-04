Pasqua Pasquetta e Liberazione | aperte due mostre archeologiche nel Sannio

Pasqua, Lunedì in Albis e della ricorrenza della Liberazione, ossia il 20, 21 e 25 aprile, nella Sezione Paleontologica dell’ex Convento San Felice di Benevento, dalle ore 9 alle 12.45 si potrà assistere a delle mostre che . ContinuaL'articolo Pasqua, Pasquetta e Liberazione: aperte due mostre archeologiche nel Sannio proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com - Pasqua, Pasquetta e Liberazione: aperte due mostre archeologiche nel Sannio Leggi su Fremondoweb.com Nei giorni di, Lunedì in Albis e della ricorrenza della, ossia il 20, 21 e 25 aprile, nella Sezione Paleontologica dell’ex Convento San Felice di Benevento, dalle ore 9 alle 12.45 si potrà assistere a delleche . ContinuaL'articoloduenelproviene da Fremondoweb.

Pasqua, Pasquetta e Liberazione: aperte due mostre archeologiche nel Sannio. Aperto anche a Pasqua e Pasquetta l’Antiquarium Statale di Numana. Calendario aprile 2025: tutte le date da ricordare. Pasqua e 25 aprile vicini, nel 2025 si prospetta un lungo periodo di vacanze per studenti e lavoratori. Il museo di Milano gratis per due giorni. La Pasqua del 2025 offre un lunghissimo ponte. Ne parlano su altre fonti

Pasqua, Pasquetta e Liberazione: aperte due mostre archeologiche nel Sannio - Nei giorni di Pasqua, Lunedì in Albis e della ricorrenza della Liberazione, ossia il 20, 21 e 25 aprile, nella Sezione Paleontologica dell’ex Convento San Felice di Benevento, dalle ore 9 alle 12.45 s ... (fremondoweb.com)

Giornate speciali al MART di Rovereto (Trento) ad Aprile 2025 - Dal 25 aprile al 4 maggio il pubblico del Mart e gli Amici del Museo hanno diritto all’ingresso ridotto al Festival. Dal 25 aprile al 31 maggio chi ha un biglietto del Trento Film Festival entra al ... (informazione.it)

Pasqua e Pasquetta 2025 in busta paga: ecco quanti soldi spettano - Nel 2025, Pasqua cade il 20 aprile ... in busta paga comprendono non solo Pasquetta, ma anche altre date come Capodanno, il Primo Maggio, e la Festa della Liberazione, tutte festività che ... (trend-online.com)