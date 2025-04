Infortunio Perin | terapie e lavoro in palestra per il portiere la convocazione col Lecce è legata a un solo fattore Le ultime

Ci sono novità importanti per quanto riguarda le condizioni di Mattia Perin, portiere della Juventus che domenica ha saltato la trasferta di Roma per un affaticamento muscolare al retto femorale.Dopo che lunedì gli accertamenti hanno escluso lesioni, la sua presenza per il prossimo impegno in campionato contro il Lecce resta legata alle sensazioni del portiere stesso, che ieri ha continuato con terapie e lavoro in palestra. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

