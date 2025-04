Italia | politica tariffaria USA suscita preoccupazioni diffuse tra produttori di vino

La 57ma edizione del salone internazionale del vino e dei liquori Vinitaly si sta svolgendo dal 6 fino a ieri 9 aprile a Verona, in Italia. La fiera, una delle piu' grandi del vino e dei liquori in Europa, ha attirato quest'anno circa 4.000 espositori e decine di migliaia di acquirenti provenienti da 140 Paesi e regioni. Tuttavia, pochi giorni prima dell'inizio della fiera, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato i "dazi reciproci" del 20% sui prodotti dell'UE, suscitando profonda preoccupazione tra i produttori Italiani di vino.Molti ritengono che la politica tariffaria statunitense danneggera' gli interessi di produttori e consumatori, innescando una reazione a catena che potrebbe diventare un disastro per l'intero settore.

