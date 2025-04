Civitanovese | Bugiardini prepara la sfida decisiva contro il Sora

Civitanovese formato Luigi Bugiardini sta prendendo forma. Il terzo allenatore stagionale dei rossoblù, ingaggiato lunedì scorso a seguito delle dimissioni di Stefano Senigagliesi, ha diretto un doppio allenamento al suo secondo giorno di lavoro al Polisportivo. Oggi, invece, l’appuntamento è solo pomeridiano, con la partitella del giovedì, mentre domani verrà concesso un giorno di riposo. Si riprenderà sabato mattina, in occasione della rifinitura che precederà la delicatissima trasferta di Sora. Il match di domenica potrebbe segnare il definitivo dentro o fuori per la formazione rivierasca, poiché al termine dei novanta minuti mancheranno soltanto tre giornate al termine del campionato e ormai potrebbe essere troppo tardi. Per l’occasione, la formazione rivierasca recupererà Diop, che ha scontato il turno di squalifica, ma dovrà fare a meno di Visciano (oltre che dell’alternativa Di Martino). Sport.quotidiano.net - Civitanovese: Bugiardini prepara la sfida decisiva contro il Sora Leggi su Sport.quotidiano.net Al lavoro. Laformato Luigista prendendo forma. Il terzo allenatore stagionale dei rossoblù, ingaggiato lunedì scorso a seguito delle dimissioni di Stefano Senigagliesi, ha diretto un doppio allenamento al suo secondo giorno di lavoro al Polisportivo. Oggi, invece, l’appuntamento è solo pomeridiano, con la partitella del giovedì, mentre domani verrà concesso un giorno di riposo. Si riprenderà sabato mattina, in occasione della rifinitura che precederà la delicatissima trasferta di. Il match di domenica potrebbe segnare il definitivo dentro o fuori per la formazione rivierasca, poiché al termine dei novanta minuti mancheranno soltanto tre giornate al termine del campionato e ormai potrebbe essere troppo tardi. Per l’occasione, la formazione rivierasca recupererà Diop, che ha scontato il turno di squalifica, ma dovrà fare a meno di Visciano (oltre che dell’alternativa Di Martino).

Civitanovese: Bugiardini prepara la sfida decisiva contro il Sora - Al lavoro. La Civitanovese formato Luigi Bugiardini sta prendendo forma. Il terzo allenatore stagionale dei rossoblù, ingaggiato lunedì scorso a seguito delle dimissioni di Stefano Senigagliesi, ha di ... (msn.com)

Luigi Bugiardini: Nuovo allenatore della Civitanovese punta su grinta e attacco - Bugiardini, nuovo tecnico della Civitanovese, chiede ai giocatori un atteggiamento offensivo e riceve il supporto degli ultras. (ilrestodelcarlino.it)

Castelfidardo pronto per la sfida salvezza contro Roma City - Il Castelfidardo si prepara per lo scontro diretto con Roma City, cruciale per la salvezza. Squadre incomplete per squalifiche. (msn.com)