Scelte di cuore e di etichetta per la regina, che alla cena di gala offerta da Mattarella punta tutto sull'abito e sui gioielli appartenuti alla madre

C’era grande attesa per il look dellaCamilla al banchetto di Stato al Quirinale offerto dal presidente, e lei non ha deluso. Niente sfarzi eccessivi, ma un’eleganza sussurrata che ha catturato l’attenzione per la sua raffinatezza e per un dettaglio che parla direttamente al: iscelti non appartenevano al tesoro reale, masua storia personale. Un modo, forse, per sottolineare che Camilla è Camilla, con le sue radici ben piantate, anche neldella monarchia. LaCamilla guarda le foto Camilla, il look per ladial QuirinalePer ladial Quirinale in onore di re Carlo e della consorte, in visita in Italia proprio in occasione del loro ventesimo anniversario di matrimonio, laCamilla ha optato per una creazione firmata dsua fedele Fiona Clare: unlungo di pizzo in una delicata sfumatura di verde.