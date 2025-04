Bergamonews.it - NIS2: Le Scadenze da aprile 2025 e come adeguarsi

Sappiamo bene, ormai, che la Direttivaimpone alle aziende l’implementazione di misure avanzate per la sicurezza informatica, la protezione dei dati e la continuità operativa, conprecise che devono essere rispettate per evitare sanzioni e problematiche.In Italia, dopo l’identificazione dei soggetti essenziali e importanti avvenuta in questo primo trimestre del, a partire dascatteranno nuovi obblighi operativi e di conformità.In questo articolo vedremo le prossimele imprese possonoefficacemente alcon il supporto di Planetel.Cloud, il nuovo brand di Planetel specializzato in soluzioni Cloud, IT e Cybersecurity su misura.LedeldaDopo la registrazione sulla piattaforma ACN, il cui limite ultimo era il 28 febbraio scorso, e la pubblicazione dell’elenco ufficiale delle entità soggette, avvenuta alla fine di marzo, ecco le principalida tenere a mente da qui a fine anno.