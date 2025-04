Europa.today.it - Murderbot, il trailer della serie fanta-thriller-comedy con Alexander Skarsgård

Leggi su Europa.today.it

Su Apple TV+ sta per arrivare unatv che uniscescienza, commedia e. Lasi intitola, è stata creata dai premi Oscar Chris e Paul Weitz (About a Boy, Mozart in the Jungle) e interpretata dal vincitore dell'Emmy(Succession, Big Little Lies -.