Eden è un film che sfata il mito dell'isola felice sostituendolo con un'avventura nel cuore marcio dell'umanità

Presentato in anteprima all'ultimo TorinoFestival,, nuovodi Ron Howard, sbarca nelle sale italiane il 10 aprile. Il titolo non è scelto a caso, anzi, non poteva essere più emblematico. Una sola parola su cui si giocare subito a livello simbolico. Di paradiso, infatti, ce n'è poco all'internoe vicende raccontate, se non fosse per quelle location mozzafiato offerte dalle isole Galapagos.Inserito nel genere dei survival thriller,prende le mosse da un'incredibile storia vera e vede protagonisti attori del calibro di Jude Law, Vanessa Kirby, Sydney Sweeney, Daniel Brühl e Ana De Armas. Ci troviamo tra il 1929 e il 1932, in una remota'Oceano Pacifico, dove il dottor Ritter (Law) e Dore Strauch (Kirby) hanno deciso di insediarsi per far in modo che lui porti avanti la sua ricerca in tranquillità, lontano dalle incombenze del mondo, che sta sulla soglia del Nazismo e del Fascismo.