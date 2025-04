Pianura lite per un parcheggio | 34enne preso a martellate in testa

testa il 34enne ferito nel quartiere Pianura, a Napoli, nel corso di una lite scattata molto probabilmente per una questione di parcheggio. E’ stato colpito alla testa con un martello durante una lite scattata molto probabilmente per una questione di parcheggio. E’ quanto si è verificato la scorsa . 2anews.it - Pianura, lite per un parcheggio: 34enne preso a martellate in testa Leggi su 2anews.it E’ stato colpito con un martello allailferito nel quartiere, a Napoli, nel corso di unascattata molto probabilmente per una questione di. E’ stato colpito allacon un martello durante unascattata molto probabilmente per una questione di. E’ quanto si è verificato la scorsa .

