Entrano in vigore i dazi imposti da Trump a sessanta paesi con la Cina al 104 per cento

vigore i dazi doganali imposti dal presidente statunitense Donald Trump a decine di paesi, tra cui spiccano quelli astronomici del 104 per cento imposti alla Cina. Leggi Internazionale.it - Entrano in vigore i dazi imposti da Trump a sessanta paesi, con la Cina al 104 per cento Leggi su Internazionale.it Il 9 aprile sono entrati indoganalidal presidente statunitense Donalda decine di, tra cui spiccano quelli astronomici del 104 peralla. Leggi

Giravolta di Trump, stop ai dazi per 90 giorni ma alla Cina il 125%. E le borse brindano. Dazi, le ultime notizie in diretta | Trump sospende i dazi: pausa di 90 giorni per le tariffe reciproche. Solo alla Cina il 125%, ma poi dice: «Xi un amico». Rimbalzano le Borse: vola Wall Street. Entrano in vigore i dazi imposti da Trump a sessanta paesi, con la Cina al 104 per cento. Cina impone dazi di ritorsione dell'84% sugli Stati Uniti in guerra commerciale. Entrano in vigore oggi i dazi reciproci su 60 Paesi, Trump: "Mi leccano il c**o per fare accordi". Cosa sono i dazi reciproci e universali imposti da Trump e quando entreranno in vigore?. Ne parlano su altre fonti

Entrano in vigore oggi i dazi reciproci su 60 Paesi, Trump: “Mi leccano il c**o per fare accordi” - Da questa mattina sono entrati in vigore i nuovi imposti da Donald Trump sui prodotti importati da una sessantina di Paesi ... (fanpage.it)

Entrano in vigore i dazi reciproci, le Borse asiatiche di nuovo in rosso - Sono entrati in vigore alle 6 del mattino italiane i nuovi dazi reciproci imposti dagli Stati Uniti. L'Ue colpita da tariffe del 20 per cento. (msn.com)

Cina, in vigore i dazi contro gli Usa ma restano all'84% - (ANSA) - PECHINO, 10 APR - I dazi di ritorsione dell'84% imposti dalla Cina sugli Stati Uniti sono entrati in vigore poco dopo le 12 locali (le 6 ... (notizie.tiscali.it)