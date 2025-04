Lavori alla rete idrica rubinetti a secco fino a sera

rubinetti a secco per Trentola Ducenta. A partire dalle 7 di questa mattina è stata sospesa l’interruzione idrica per il completamento di alcuni Lavori che andranno avanti fino alle 18. Da quel momento in poi l’acqua dovrebbe gradualmente tornare a scorrere regolarmente. . Casertanews.it - Lavori alla rete idrica, rubinetti a secco fino a sera Leggi su Casertanews.it Giornata con iper Trentola Ducenta. A partire dalle 7 di questa mattina è stata sospesa l’interruzioneper il completamento di alcuniche andranno avantialle 18. Da quel momento in poi l’acqua dovrebbe gradualmente tornare a scorrere regolarmente. .

Lavori alla rete idrica, rubinetti a secco fino a sera. Lavori alla rete idrica, rubinetti a secco a Santa Croce sull’Arno e Castelfranco di Sotto. Lavori all'acquedotto: rubinetti a secco a Laterza. Rubinetti senza acqua durante i lavori sulla rete idrica. Isola del Liri – Lavori sulla rete idrica, rubinetti a secco. Cassino, lunedì giornata di disagi: molte zone senza acqua dai rubinetti. Ne parlano su altre fonti

Lavori sulla rete idrica a Cuneo: possibile intorbidamento dell'acqua in via Roma e dintorni - CUNEO CRONACA - Nel pomeriggio di mercoledì 9 aprile, per lavori di manutenzione della rete idrica connessi con il “PNRR-M2C4-I4.2_231– Acquedotto 4.0: Innovazione e riduzione delle perdite della rete ... (cuneocronaca.it)

Lavori alla rete idrica, rubinetti a secco a Santa Croce sull’Arno e Castelfranco di Sotto - Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Santa Croce sull’Arno, martedì 8 aprile, dalle ore 8.30 alle 16, si renderà necessario ... (gonews.it)

Lavori dell'Acda a Cuneo, possibile acqua torbida in via Roma e nelle strade limitrofe - "Sarà sufficiente lasciare scorrere l'acqua dai rubinetti per pochi minuti per ripristinare le normali condizioni di limpidezza”, si legge in una nota ... (cuneodice.it)