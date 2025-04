Decreto Sicurezza | sempre più evidente l’abuso di potere di questo governo

l’abuso del potere da parte di questo governo e della sua maggioranza è sempre più evidente. In Parlamento da mesi era in discussione il disegno di legge nr. 1660, cosiddetto Sicurezza, già approvato dalla Camera dei Deputati, molto criticato da ampi settori della politica, dei giuristi, della società. Da premettere che il disegno di legge, di cui ho scritto in altri pezzi, attraversato da numerosi profili di incostituzionalità emersi nel dibattito dei mesi scorsi, non ha nulla a che vedere con la Sicurezza dei cittadini.Il termine Sicurezza serve alla propaganda di regime per iniettare l’idea che il governo si prende cura della Sicurezza delle persone. Nulla di tutto questo. Il disegno di legge tutela la Sicurezza del potere e dell’ordine costituito. Obiettivo del provvedimento delle destre è la criminalizzazione del dissenso e la preservazione dell’impunità degli abusi del potere. Ilfattoquotidiano.it - Decreto Sicurezza: sempre più evidente l’abuso di potere di questo governo Leggi su Ilfattoquotidiano.it delda parte die della sua maggioranza èpiù. In Parlamento da mesi era in discussione il disegno di legge nr. 1660, cosiddetto, già approvato dalla Camera dei Deputati, molto criticato da ampi settori della politica, dei giuristi, della società. Da premettere che il disegno di legge, di cui ho scritto in altri pezzi, attraversato da numerosi profili di incostituzionalità emersi nel dibattito dei mesi scorsi, non ha nulla a che vedere con ladei cittadini.Il termineserve alla propaganda di regime per iniettare l’idea che ilsi prende cura delladelle persone. Nulla di tutto. Il disegno di legge tutela ladele dell’ordine costituito. Obiettivo del provvedimento delle destre è la criminalizzazione del dissenso e la preservazione dell’impunità degli abusi del

Decreto sicurezza 2025: più sanzioni per chi ignora l’alt della polizia - Con il decreto Sicurezza 2025 aumentano le sanzioni per chi non si ferma all'alt della polizia o ignora un posto di blocco. (sicurauto.it)

Che cos’è rimasto del ddl “Sicurezza”, diventato un decreto - Punto per punto, vediamo che cosa è rimasto del ddl “Sicurezza” nel nuovo decreto-legge, e a che cosa il governo ha deciso di rinunciare. Tra le misure modificate dal nuovo decreto-legge, ci sono ... (pagellapolitica.it)

Decreto Sicurezza, tra ordine e dissenso: il fragile equilibrio delle libertà - Il nuovo Decreto Sicurezza divide il Paese: più tutele per le forze dell’ordine, ma crescono le proteste per i rischi sui diritti ... (vocealta.it)