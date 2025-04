Milano vola a +62% dopo tregua Trump

vola Piazza Affari in avvio di seduta sull'entusiasmo della pausa di 90 giorni sui dazi annunciata dal presidente americano, Donald Trump. L'indice Ftse Mib è salito del 6,2% a 34.754 punti. Non tutti i titoli del listino principale sono riusciti ad entrare in contrattazione in avvio di seduta per effetto delle pressioni al rialzo. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 9.15Piazza Affari in avvio di seduta sull'entusiasmo della pausa di 90 giorni sui dazi annunciata dal presidente americano, Donald. L'indice Ftse Mib è salito del 6,2% a 34.754 punti. Non tutti i titoli del listino principale sono riusciti ad entrare in contrattazione in avvio di seduta per effetto delle pressioni al rialzo.

Borsa: Milano vola in avvio di seduta (+6,2%). ++ Borsa: Milano vola in avvio di seduta (+6,2%) ++. NAPOLI È STOICA! GLI AZZURRI BATTONO I CAMPIONI D'ITALIA CON IL PUNTEGGIO DI 95-87. Tutte le 62 strade di Milano chiuse per la Stramilano (deviati anche i mezzi pubblici). Giornata negativa per l'equity europeo. A Milano vola STM. LIVE LBA - 4° Quarto: Germani Brescia vs Olimpia Milano, (62-62 al 31') diretta. Ne parlano su altre fonti

Borsa: Milano vola in avvio di seduta (+6,2%) - Vola Piazza Affari in avvio di seduta in scia alla pausa di 90 giorni sui dazi decisa dal presidente americano Donald Trump. L'indice Ftse Mib sale del 6,2% a 34. (ANSA) ... (ansa.it)