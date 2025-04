Uss Callister | Into Infinity arriva su Netflix il primo sequel di Black Mirror

Black Mirror, arriva su Netflix anche l'attesissimo (primo) sequel di uno degli episodi delle precedenti stagioni: Uss Callister. Uno degli episodi più amati della serie distopica Netflix che si è portato a casa perfino un Emmy, ha ottenuto un continuo. Europa.today.it - Uss Callister: Into Infinity, arriva su Netflix il primo sequel di Black Mirror Leggi su Europa.today.it Con il debutto della settima stagione disuanche l'attesissimo (di uno degli episodi delle precedenti stagioni: Uss. Uno degli episodi più amati della serie distopicache si è portato a casa perfino un Emmy, ha ottenuto un continuo.

