Milan Primavera sconfitto 3-0 dal Cagliari in finale di Coppa Italia

Milan Primavera è destinato a continuare. I rossoneri crollano 3-0 in finale di Coppa Italia di fronte ad un Cagliari cinico e perfetto. Nella storica cornice dell'Arena Civica i sardi di Pisacane, autentica sorpresa del torneo, conquistano il titolo per la prima volta nella loro storia. Il Milan invece stecca la partita più importante: la difesa è fragile e l’attacco incapace di creare reali pericoli. Circa 3000 i tifosi presenti sugli spalti e tanti nomi di prestigio in tribuna: ci sono i dirigenti rossoneri Ibrahimovic e Moncada, il tecnico dell’U23 rossonera, Oddo e l’attaccante Camarda (premiato nel pre partita con il “Future Award“). Oltre loro ecco anche Barella, Borriello, Costacurta, Gilardino e Parolo. Il Milan inizia subito in pressione e sembra poter controllare la partita. Sport.quotidiano.net - Milan Primavera sconfitto 3-0 dal Cagliari in finale di Coppa Italia Leggi su Sport.quotidiano.net Il digiuno di trofei delè destinato a continuare. I rossoneri crollano 3-0 indidi fronte ad uncinico e perfetto. Nella storica cornice dell'Arena Civica i sardi di Pisacane, autentica sorpresa del torneo, conquistano il titolo per la prima volta nella loro storia. Ilinvece stecca la partita più importante: la difesa è fragile e l’attacco incapace di creare reali pericoli. Circa 3000 i tifosi presenti sugli spalti e tanti nomi di prestigio in tribuna: ci sono i dirigenti rossoneri Ibrahimovic e Moncada, il tecnico dell’U23 rossonera, Oddo e l’attaccante Camarda (premiato nel pre partita con il “Future Award“). Oltre loro ecco anche Barella, Borriello, Costacurta, Gilardino e Parolo. Ilinizia subito in pressione e sembra poter controllare la partita.

