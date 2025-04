Lucano si aggrappa alla poltrona | il Comune di Riace boccia la decadenza

Lucano non ha alcuna intenzione di lasciare la poltrona di sindaco di Riace. E non è il solo, l'eurodeputato AVS, a fare orecchio da mercante. Perché anche il "suo" Consiglio comunale, in barba alla Prefettura, ha respinto con una maggioranza schiacciante la pratica della sua decadenza a primo cittadino di Riace, attivata dopo la condanna definitiva a 18 mesi per falso nel processo Xenia. Il Consiglio comunale doveva prenderne soltanto atto, per quanto riportato sul documento della Prefettura calabra dello scorso 12 marzo: «. Domenico Lucano decade dalla carica di Sindaco e, di conseguenza, spetta all'Organo consiliare di appartenenza prenderne atto». Ma il Consiglio comunale tira dritto: Lucano resta sindaco.

