Roma incendio nel bar di un ospedale | evacuato reparto di cardiochirurgia

ospedale European Hospital in via Portuense 700, a Roma. Il motore del frigorifero è andata a fuoco e il fumo si è propagato fino al primo piano, per questo i vigili del fuoco, insieme ai medici e agli infermieri, per precauzione, hanno evacuato. Romatoday.it - Roma, incendio nel bar di un ospedale: evacuato reparto di cardiochirurgia Leggi su Romatoday.it Momenti di paura alle 22 di ieri, nel bar dell'European Hospital in via Portuense 700, a. Il motore del frigorifero è andata a fuoco e il fumo si è propagato fino al primo piano, per questo i vigili del fuoco, insieme ai medici e agli infermieri, per precauzione, hanno

Roma, incendio nel bar di un ospedale: evacuato reparto di cardiochirurgia. Roma, incendio all'European Hospital: evacuato il reparto di cardiochirurgia. Incendio all’ospedale European Hospital, evacuato il reparto di Cardiochirurgia. Incendio all'ospedale San Giovanni di Roma, a fuoco due frigoriferi in mensa: l'ipotesi dei vigili del fuoco. Roma, a fuoco due frigoriferi nella mensa dell'ospedale San Giovanni. Incendio in un deposito a Castel Giubileo. Incendio doloso all'ospedale Santo Spirito: fermato un uomo. Ne parlano su altre fonti

Roma, incendio nel bar di un ospedale: evacuato reparto di cardiochirurgia - Momenti di paura alle 22 di ieri, nel bar dell'ospedale European Hospital in via Portuense 700, a Roma. Il motore del frigorifero è andata a fuoco e il fumo si è propagato fino al primo piano, per ... (romatoday.it)

Incendio all’ospedale European Hospital, evacuato il reparto di Cardiochirurgia - Incendio ieri sera all'European Hospital in via Portuense. Le fiamme sono partite dal motore di un frigorifero del bar, evacuati i pazienti del Reparto ... (fanpage.it)

Incendio a Testaccio, 12 persone in ospedale: tra i primi soccorritori la cantante Paola Turci - Incendio a Testaccio, tra i primi soccorritori anche Paola Turci. La cantante avrebbe aiutato in particolare una persona anziana con difficoltà respiratorie durante l’evacuazione della palazzina. (fanpage.it)