Bonea presentato progetto da 95 milioni di euro per il rilancio economico e turistico

Tempo di lettura: 3 minutiIl 7 aprile scorso è statoil piano di sviluppo territoriale dal titolo “Salute, sport, archeologia e sviluppo agricolo per ildel territorio die delle aree interne”. Ilrisponde al bando pubblico per la selezione di piani di sviluppo in aree dismesse o in disuso, come previsto dall’articolo 1, comma 146 e seguenti, della legge n.178 del 2020.Il fulcro del piano è un’idea di sviluppo integrato che mira a coniugare la valorizzazione delle risorse naturali, storiche e culturali del territorio con l’innovazione e l’imprenditorialità privata. Tra le principali iniziative del, spiccano i percorsi naturalistici del Taburno, il turismo plein air e sportivo, lo sviluppo agricolo, l’enoturismo, e il potenziamento della ricerca e innovazione.