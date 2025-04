Vista la forma precaria di Neres Conte potrebbe tornare al 3-5-2 con Raspadori Repubblica

Vista la forma precaria di Neres, Conte potrebbe tornare al 3-5-2 con Raspadori

Come giocherà il Napoli lunedì sera contro l'Empoli? Ci sono da considerare le squalifiche di Anguissa e Di Lorenzo, si prova a recuperare Spinazzola e Buongiorno.

Scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi:

Nelle sue notti insonni il tecnico ha già iniziato a riflettere sui due piani per sostituirli. Quello più semplice prevede la promozione tra i titolari di Mazzocchi (o Spinazzola) e Gilmour, con la conferma del modulo 4-3-3. Non si può escludere però un piano B più sorprendente ed elaborato. A Bologna gli azzurri hanno infatti sofferto di nuovo nel secondo tempo ed è apparso in condizioni di forma ancora precarie Neres, da poco rientrato dal lungo stop per infortunio. In sua assenza la squadra era stata rimodellata con il 3-5-2 e in attacco si era messo in luce Raspadori.

