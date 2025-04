Germania Friedrich Merz guiderà un governo di coalizione composto da Cdu e Spd

Friedrich Merz, leader dell’Unione cristianodemocratica (Cdu, centrodestra), ha annunciato il raggiungimento di un accordo di governo con il Partito socialdemocratico (Spd, centrosinistra). Leggi Internazionale.it - Germania, Friedrich Merz guiderà un governo di coalizione composto da Cdu e Spd Leggi su Internazionale.it Il 9 aprile, leader dell’Unione cristianodemocratica (Cdu, centrodestra), ha annunciato il raggiungimento di un accordo dicon il Partito socialdemocratico (Spd, centrosinistra). Leggi

Germania, Friedrich Merz guiderà un governo di coalizione composto da Cdu e Spd. Chi è Friedrich Merz, lo storico rivale di Merkel che guiderà la Germania con la Cdu. Cdu primo partito in Germania: Merz guiderà il riarmo tedesco contro ''l'asse del male''. Elezioni in Germania, possibile coalizione a due tra Cdu e Spd. Ma l’ex cancelliere Olaf Scholz non guiderà le trattative. Elezioni in Germania 2025, i risultati. Proiezioni: vince Merz, seconda AfD. La via stretta della Germania di Merz. Ne parlano su altre fonti

Germania, Friedrich Merz guiderà un governo di coalizione composto da Cdu e Spd - Il 9 aprile Friedrich Merz, leader dell’Unione cristianodemocratica (Cdu, centrodestra), ha annunciato il raggiungimento di un accordo di governo con il Partito socialdemocratico (Spd, centrosinistra) ... (internazionale.it)

Ecco il programma (più di destra che di sinistra) del governo Merz in Germania - I punti dell'accordo tra Cdu, Csu e Spd per il governo Merz, l'opinione di Handelsblatt e il giudizio degli industriali. (startmag.it)

Germania, firmato l’accordo per il nuovo governo guidato da Merz - Il cancelliere designato: l’Europa può contare su di noi, aumenteremo le spese per la difesa in misura significativa ... (milanofinanza.it)