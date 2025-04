Quotidiano.net - Carlo e Camilla con Papa Francesco, il misterioso regalo e la stretta di mano

Roma, 10 aprile 2025 – Sorridente e senza ossigeno: cosìappare nella foto con, ricevuti in udienza privata. La sala stampa vaticana ha diffuso stamattina l'immagine dell’incontro dei reali con il Pontefice a Casa Santa Marta. Anche, vestiti di nero, appaiono sorridenti. Il re ha un pacchetto rosso in, probabilmente un dono delo a lui destinato, mentre la regina stringe laa Bergoglio seduto in poltrona. L’udienza privata era stata inizialmente annullata a causa delle condizioni del Pontefice, che si sta riprendendo da una polmonite bilaterale. Un incontro doppiamente speciale per i reali, nel giorno in cui festeggiano il loro anniversario di matrimonio. Bergoglio ha espresso “i suoi migliori auguri alle Loro Maestà” per l’anniversario ed ha "augurato una pronta guarigione aIII, malato di cancro", come si legge nel comunicato del Vaticano.