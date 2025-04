La retromarcia di Trump fa volare le borse

borse asiatiche e quelle europee. Piazza Affari +9%. La presidente della Commissione Europea von der Leyen: "Bene la pausa dei dazi". Il presidente Usa non fa sconti a Pechino che risponde: "Non temiamo le provocazioni" Ilgiornale.it - La retromarcia di Trump fa volare le borse Leggi su Ilgiornale.it Corrono leasiatiche e quelle europee. Piazza Affari +9%. La presidente della Commissione Europea von der Leyen: "Bene la pausa dei dazi". Il presidente Usa non fa sconti a Pechino che risponde: "Non temiamo le provocazioni"

Giravolta di Trump, stop ai dazi per 90 giorni ma alla Cina il 125%. E le borse brindano - Colloquio Wang-Sefcovic, Cina-Ue valutano rafforzamento cooperazione. La retromarcia sui dazi: Perché Trump è tornato indietro e cosa succede ora. Dazi, Trump fa retromarcia: sospesi per 90 giorni. Non per la Cina: volano al 125%. Meloni prepara la visita a Washington. La retromarcia di Trump. Trump fa retromarcia sui dazi: tregua con l'Occidente ma guerra aperta alla Cina. Trump: “Stop di 90 giorni sui dazi”. Da “mi baciano il c…” alla retromarcia, la giornata di un Presidente. Ne parlano su altre fonti

La retromarcia di Trump fa volare le borse - Corrono le borse asiatiche e quelle europee. Piazza Affari +9%. La presidente della Commissione Europea von der Leyen: "Bene la pausa dei dazi". Il presidente Usa non fa sconti a Pechino che risponde: ... (msn.com)

La retromarcia sui dazi: Perché Trump è tornato indietro e cosa succede ora - Le tariffe scendono al 10% per tutti per 90 giorni. Salgono ancora quelle per la Cina. A spaventare il presidente Usa i rialzi dei rendimenti sui bond americani ... (repubblica.it)

La retromarcia di Trump - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)