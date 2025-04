Lavori sulla linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore | le novità dalla settimana prossima

Lavori di interramento della linea ferroviaria Bologna - Portomaggiore, nella tratta San Vitale-Rimesse e via Larga nell'ambito del Progetto integrato per la mobilità bolognese (Pimbo).Da lunedì 14 aprile sarà riaperta parzialmente al transito veicolare via Libia, con l'istituzione.

