Prada in forte rialzo in Borsa: attese per l'acquisto di Versace

corre in, strappa indel 9%, rallenta ma il rally non si ferma con undel 5,37% a 48 dollari di Hong Kong sulleche si chiuda l'accordo per l'di. Capri, la holding che ha in portafoglio il brand, ina Wall Street ha chiuso indel 31% a 16,36 euro scommettendo sulla vendita per la quale da un mese è in corso una trattativa in esclusiva. L'incognita maggiore è il prezzo che il gruppo guidato da Patrizio Bertelli e Andrea Guerra metterà sul piatto che, secondo le ultime indiscrezioni di stampa, potrebbe essere di 1,38 miliardi di dollari, a sconto rispetto agli 1,6 miliardi a cui puntava Capri Holding.