Mistermovie.it - Daredevil: Wilson Bethel Torna Come Bullseye in Born Again 2? Foto!

Leggi su Mistermovie.it

Sei un fan di? Preparati, perché sembra che un cattivo che amiamo odiare stia per fare il suo ritorno! Nuovedal set dia New York suggeriscono cheriprenderà il ruolo dinella seconda stagione. Anche se la Marvel non ha ancora fatto annunci ufficiali, le immagini hanno scatenato un'ondata di speculazioni, specialmente dopo la sua fuga dalla prigione nella prima stagione.to: Cosa Significano ledal Set?Ledel set, datate 9 aprile 2025, mostranoin abiti casual, confermando la sua presenza a New York. Questo ha fatto impazzire i fan sui social media, con molti che condividono il loro entusiasmo per il ritorno del personaggio. Ma cosa significa questo per la trama? La Fuga die il Futuro diRicordi l'episodio 8 della prima stagione, quando Benjamin “Dex” Poindexter è fuggito di prigione usando un dentearma? Beh, sembra che sopravviverà al finale e sarà pronto a causare ancora più problemi nella seconda stagione.