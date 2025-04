Stadio gli esperti della sicurezza | La Coppa Italia una festa ma serve con urgenza il nuovo impianto

Coppa ha rappresentato l'ennesimo segnale dell'esigenza sempre più urgente di accelerare sulla costruzione del nuovo Stadio". A dirlo non è un tifoso qualunque e nemmeno un politico locale. Massimo Affronte al Romeo Neri c'era e la partita l'ha vista. Riminitoday.it - Stadio, gli esperti della sicurezza: "La Coppa Italia una festa, ma serve con urgenza il nuovo impianto" Leggi su Riminitoday.it "Tutto molto bello, ma la serata diha rappresentato l'ennesimo segnale dell'esigenza sempre più urgente di accelerare sulla costruzione del". A dirlo non è un tifoso qualunque e nemmeno un politico locale. Massimo Affronte al Romeo Neri c'era e la partita l'ha vista.

Stadio, gli esperti della sicurezza: "La Coppa Italia una festa, ma serve con urgenza il nuovo impianto". È il giorno della finale di Coppa Svizzera. Sicurezza negli stadi in agenda a Vienna. Ne parlano su altre fonti

Rimini, la Coppa Italia e uno spettacolo in sicurezza: “Ma per il nuovo stadio non si può più aspettare” - “Tutto molto bello, ma la serata di Coppa ha rappresentato l’ennesimo segnale dell’esigenza sempre più urgente di accelerare sulla costruzione del ... (corriereromagna.it)

Stadio Euganeo, il questore Odorisio conferma le indicazioni del post Padova-Catania - La partita Padova-Catania, finale di andata della Coppa Italia di serie C di un anno fa giocata all'Euganeo, ha lasciato un solco profondo sotto diversi aspetti. In particolare ha acceso i riflettori ... (padovasport.tv)

Stadio Euganeo a Padova, corsa all’omologazione: mancano gli interventi di sicurezza - Sugli interventi necessari per adeguare lo stadio Euganeo alle richieste della ... durante l’intervallo della finale d’andata della coppa Italia di serie C tra il club biancoscudato e il ... (corrieredelveneto.corriere.it)