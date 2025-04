Sangiuliano dopo l' archiviazione | Forse non era giusto dimettersi da ministro

giusto dimettersi. Così l'ex ministro della Cultura ed ex direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano, risponde in una intervista a 'Il Giornale', dopo la notizia, arrivata due giorni fa, dell'archiviazione delle accuse di peculato e rivelazione di segreto d'ufficio. Napolitoday.it - Sangiuliano dopo l'archiviazione: “Forse non era giusto dimettersi da ministro” Leggi su Napolitoday.it "Me lo chiedo ogni giorno" se era. Così l'exdella Cultura ed ex direttore del Tg2, Gennaro, risponde in una intervista a 'Il Giornale',la notizia, arrivata due giorni fa, dell'delle accuse di peculato e rivelazione di segreto d'ufficio.

Sangiuliano dopo l'archiviazione: “Forse non era giusto dimettersi da ministro”. Caso Sangiuliano: Tribunale ministri archivia le accuse di peculato e rivelazione. Luca Quatraro morto in un incidente a San Giuliano Milanese: il 22enne tradito dalla passione per i motori. Ne parlano su altre fonti

Gennaro Sangiuliano: "Mi chiedo se ho fatto bene a dimettermi da ministro" - L'ex titolare della Cultura Gennaro Sangiuliano dopo l'archiviazione sul caso Boccia: "Su di me accanimento feroce" ... (msn.com)

Gennaro Sangiuliano e l’archiviazione: «Ora voglio voltare pagina, ho sofferto molto» - L'ex ministro: non so se ho fatto bene a dimettermi Gennaro Sangiuliano dice che non sa se ha fatto bene a dimettersi. Maria Rosaria Boccia, la donna che lo ha costretto a lasciare il governo Meloni, ... (informazione.it)

Archiviazione per l'ex ministro Sangiuliano: "Mesi di grande tormento" - Era accusato di peculato e rivelazione del segreto di ufficio. Il fascicolo era stato inviato dalla procura di Roma dopo l'esposto del parlamentare dei Verdi Bonelli ... (msn.com)