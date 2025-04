Iodonna.it - Un momento davvero speciale condiviso tra padre e figlio, nonostante la sconfitta finale.

Una serata carica di emozioni quella trascorsa dal principe William con suoGeorge. I due hanno assistito insieme alla partita tra Aston Villa e Paris Saint-Germain al Parc des Princes mercoledì 9 aprile. Il futuro re, da sempre grande tifoso del club di Birmingham, ha voluto condividere con il primogenito un’esperienza calcistica di alto livello, in quello che lui stesso ha definito «unimportante» da vivere insieme. Il piccolo George, con sciarpa del Villa al collo, è apparso entusiasta, soprattutto quando Morgan Rogers ha portato la squadra in vantaggio, scatenando l’esultanza di entrambi i reali. Il principe William, futuro re ma poco formale guarda le foto «È un grande ricordo per lui e per me»William ha parlato prima del match con i commentatori di TNT Sports, spiegando di essere «terrorizzato» ma fiducioso in un 2-1 per la sua squadra.