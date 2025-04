La Tari aumenta del 54% ma c' è il bonus scon per famiglie numerose o con redditi bassi

Padovaoggi.it - La Tari aumenta del 5,4%, ma c'è il bonus scon per famiglie numerose o con redditi bassi

Leggi su Padovaoggi.it

ancora la tassa sui rifiuti a Padova. Dal mese di dicembre i padovani vedranno una cifra più altra sulla propria bolletta, che crescerà tra il 5,4% e il 5,84%. Più salata per le utenze non domestiche, quindi per le attività commerciali e gli uffici. La giunta comunale ha dato il via.