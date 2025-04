Donnapop.it - Un’altra tragedia a Il Paradiso delle Signore: muore un’altra attrice, terza perdita dopo Genuardi e Savorelli

Il mondo de Ilè di nuovo in lutto.la scomparsa di Pietroe Andrea, il cast della celebre fiction Rai piange una, dolorosa: è morta Valentina Tomada, l’che nella serie interpretava Palma Rizzo. Aveva soltanto 55 anni.A dare il triste annuncio è stata Emanuela Grimalda, che ha condiviso un messaggio pieno di dolore sui social: «Non è possibile Valentina! Tutto quello che avremmo potuto e non sarà.». Valentina stava affrontando una malattia, come aveva accennato lei stessa in un recente post: «Sono tornata, un po’ sconquassata, ma sono sempre io». Parole che oggi suonano ancora più forti, e che testimoniano la sua voglia di vivere, nonostante tutto. View this post on InstagramA post shared by Valentina Tomada (@valentinatomada)Ilperde: la morte di Valentina TomadaLa scomparsa di Valentina Tomada rappresenta un altro duro colpo per il cast e il pubblico de Il