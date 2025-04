Incidente mortale sulla tangenziale di Bologna | operaio investito da un furgone

furgone avrebbe investito e ucciso un operaio al lavoro in un cantiere sulla tangenziale di Bologna e altre due persone sono rimaste ferite in un Incidente avvenuto poco prima delle 6. Il tratto compreso tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo 4 via del Triumvirato, verso la A14, è stato chiuso per i soccorsi e poi riaperto. Il cantiere, spiega Autostrade, è in fase di rimozione e correttamente segnalato. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia stradale ma dalle prime ricostruzioni risulta che il mezzo abbia investito l'operaio, di una ditta esterna. Quotidiano.net - Incidente mortale sulla tangenziale di Bologna: operaio investito da un furgone Leggi su Quotidiano.net Unavrebbee ucciso unal lavoro in un cantieredie altre due persone sono rimaste ferite in unavvenuto poco prima delle 6. Il tratto compreso tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo 4 via del Triumvirato, verso la A14, è stato chiuso per i soccorsi e poi riaperto. Il cantiere, spiega Autostrade, è in fase di rimozione e correttamente segnalato. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia stradale ma dalle prime ricostruzioni risulta che il mezzo abbial', di una ditta esterna.

Incidente in tangenziale: morto un operaio, tratto chiuso al traffico. Incidente mortale sulla tangenziale di Bologna: operaio investito da un furgone. Incidente stradale in Tangenziale: tre feriti e traffico paralizzato per ore. Bologna: un altro incidente in tangenziale, code fino a 5 chilometri. Incidente a Bologna, auto si ribalta in tangenziale: 3 feriti, traffico in tilt per ore. Incidente mortale in tangenziale. Ne parlano su altre fonti

Furgone investe e uccide operaio in tangenziale a Bologna - Un furgone avrebbe investito e ucciso un operaio al lavoro in un cantiere sulla tangenziale di Bologna e altre due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto poco prima delle 6 . (ANSA) ... (msn.com)

Bologna, furgone su cantiere in tangenziale: morto un operaio, due feriti - BOLOGNA – Un operaio morto e due feriti, questa mattina all’alba in tangenziale, travolti da un furgone nei pressi di un cantiere. E’ accaduto intorno alle 5.45, al km 4.4 nel tratto compreso tra lo s ... (msn.com)

Incidente in tangenziale: morto un operaio, tratto chiuso al traffico - Altra tragedia sull'asfalto. Un incidente stradale si è registrato stamane - giovedì 10 aprile - sulla tangenziale di Bologna. Il sinistro mortale è avvenuto intorno alle 5.30 all’altezza del km 4+400 ... (bolognatoday.it)