Lettera43.it - Come i dazi di Trump mettono in crisi pure il comparto dell’intelligenza artificiale

Leggi su Lettera43.it

Le vittime della guerra deiiniziata da Donald(e subito “congelata” per 90 giorni, a esclusione della Cina) saranno tante. I listini finanziari, in rosso da giorni con miliardi di capitalizzazione andati in fumo, sono stati i primi, ma presto potrebbero seguire altri comparti. Uno di quelli che rischia di più è il mondo. La nuova big thing che ha guidato gli investimenti negli ultimi anni ha fondamenta fragili. E le tariffe doganaliiane lain serio pericolo.Una grande scommessa con contorni ancora nebulosiPer capirepossano creare difficoltà alpartiamo dai suoi punti deboli. Per prima cosa tutti i giganti dell’IA hanno bisogno di energia a basso costo e montagne di soldi per migliorare e addestrare i loro modelli.