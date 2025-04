Iodonna.it - Nonostante il tumore al seno sia la neoplasia più diffusa tra le donne, i LEA non includono la fascia 45-74 anni, raccomandata dalle linee guida europee. Una lacuna che rischia di aggravare disparità e ritardi diagnostici

In un Paese dove ilalrappresenta ancora lapiù diagnosticata tra le, con oltre 53mila nuovi casi rilevati solo nel 2024, ci si aspetterebbe un sistema di prevenzione in grado di rispondere con efficacia ed equità alle esigenze di tutte le cittadine. Tuttavia, il panorama attuale racconta una storia diversa: un modello di salute pubblica che sembra «fermo agli’90, incapace di evolversi per fronteggiare i cambiamenti sociali e medici degli ultimi decenni», secondo la professoressa Adriana Bonifacino, presidente della Fondazione IncontraDonna.al, i dati sui percorsi di cura in Italia e in Europa X Screening mammografico: una promessa mancataLaloga rende subito chiare le sue parole.