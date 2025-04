Dayitalianews.com - Addio a Valentina Tomada, volto amato della TV italiana

Leggi su Dayitalianews.com

È scomparsa, attrice molto apprezzata dal pubblico per il ruolo di Palma Rizzo ne Il Paradiso delle Signore. La notizia ha colpito profondamente il mondo dello spettacolo e tutti i suoi fan.Una carriera brillanteOltre al successo ottenuto nella celebre soap di Rai 1,ha recitato in numerose fiction di grande successo, tra cui:CentovetrineDon MatteoProvaci ancora profIncantesimoIl messaggio commosso di Emanuela GrimaldaA rendere pubblica la notizia è stata l’attrice e collega Emanuela Grimalda, che ha scritto sui social:“Non è possibile. Tutto quello che avremmo potuto e non sarà.“Parole cariche di dolore che raccontano il vuoto lasciato dalla sua scomparsa.La battaglia contro la malattiastava lottando da mesi contro una malattia, e solo due settimane fa era riapparsa in un video su Instagram, dove aveva detto:“Sono tornata, un po’ sconquassata, un po’ provata, preoccupata ma sempre io.