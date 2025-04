Mapplethorpe oltre gli stereotipi | fotografia e libertà radicale

Leggi su Ildenaro.it

Venezia, 10 apr. (askanews) – Robertè stato un grande fotografo, uno di quelli che sanno cogliere il senso del loro tempo e che diventano rapidamente creatori dell’immaginario collettivo, andando al di là di ogni possibile etichetta o definizione limitativa. Le Stanze dellaa Venezia gli dedicano una grande retrospettiva, prima tappa di un progetto che coinvolgerà anche Milano e Roma, e che raccontafin dagli esordi con i collage. Per poi allargarsi all’intera carriera del fotografo. “Tutti questi lavori – ha detto ad askanews Denis Curti, curatore della mostra e direttore delle Stanze della– che sono i fiori, i ritratti, le statue, gli autoritratti, Lisa Lyon, Patti Smith. li ha fatti tutti contemporaneamente, li ha portati avanti per vent’anni, li ha portati avanti per tutta la sua carriera.